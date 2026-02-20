«Das Funkeln, der Schalk»: So trauert Hollywood um Eric Dane

Maria Shriver postete auf X: «Die niederschmetternde Nachricht über Eric Dane bricht mir das Herz. Was für eine Tragödie. Er hat seine Diagnose so heldenhaft gemeistert. Er hat seine Stimme genutzt, um der Welt zu vermitteln, wie es ist, mit ALS zu leben.» Sie fühle sich geehrt, dass er ihren Verlag für die Veröffentlichung seiner Memoiren ausgewählt habe. «Er sagte mir, er wolle seiner Familie zeigen, wie sehr er sie liebte, und ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein könnten. Meine Liebe gilt seiner Familie und all denen, die gegen diese grausame Krankheit kämpfen, sowie all denen, die sich um jemanden kümmern, der damit kämpft.» Mit «gute Reise, Eric. Es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben, und wir werden deine Geschichte in Ehren halten», schloss sie ihren Post.