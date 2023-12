Das Geheimnis ihrer Liebe: Carmen und Robert Geiss «sind ein Team»

Carmen Geiss: «Wir haben uns gesucht und gefunden»

Nach zwölf Jahren Beziehung haben die beiden geheiratet. Seither waren die Geissens kaum voneinander getrennt. Natürlich scheine auch bei ihnen «nicht jeden Tag nur die Sonne», es könne «schon mal ab und zu ein Gewitter» aufziehen, so Carmen Geiss. Aber es habe in all den Jahren nie einen Moment gegeben, «wo ich sagte, ich kann diesen Mann nicht länger ertragen». Ohne ihren Robert könne die 58–Jährige «nicht leben»: «Ich wäre ohne Robert verloren. Ich denke, das ist beidseitig so. Robert wüsste ohne mich nicht, was er machen sollte.»