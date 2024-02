Das Geheimnis von Joe Bidens Ehe: «Guter Sex»

Intime Kommentare machen Jill Biden «wütend»

Das schreibt Autorin Katie Rogers laut der britischen «Daily Mail» in ihrem neuen Buch «American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden». Darin evaluiert Rogers, eine langjährige Washington–Reporterin für die «New York Times», wie sich die Rolle der First Lady in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat.