Das gehört in die Reiseapotheke

Achtung bei Fernreisen: Impfungen, Antibiotika und Co.

Wenn man innerhalb der EU Urlaub macht, ist eine Apotheke meist nicht weit. Wer nach der Corona-Pandemie allerdings nach Asien oder Afrika reist, sollte so weit es geht mit Arzneimitteln versorgt und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Denn in diesen Ländern sind viele Medikamentenfälschungen auf dem Markt. In tropischen Regionen sind Malariatabletten und Durchfallmittel zudem ein Muss. Die Mitnahme von Antibiotika kann bei längeren Reisen in abgelegene Orte sinnvoll sein; am besten vorher mit dem Arzt die Reiseapotheke besprechen.