Auch in Zukunft werden Frank Rosins Fans wieder einiges von ihm hören. Neben dem Buch «Ehrlich wie ‹ne Currywurst» steht bei ihm aktuell die Arbeit an neuen TV-Formaten an. «Hinzu kommt die Arbeit im Restaurant als daily business sowie die Weiterentwicklung der Marke ›Green Rosin'. Als Ausgleich zu all diesen Aufgaben produziere ich nebenbei auch gerade neue Musik im Studio.»