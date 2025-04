«Das grosse Allgemeinwissensquiz»: Starttermin für zweite Staffel steht

2011 präsentierte Sat.1 das Format «Das grosse Allgemeinwissensquiz» bereits schon einmal, damals moderiert von Johannes B. Kerner (60). Im April 2024 kehrte das Quiz dann mit fünf Episoden zurück auf den Bildschirm und lief immer am Donnerstag. Auch die sechs neuen Folgen werden immer donnerstags um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Die erste Ausgabe wird am 29. Mai zu sehen sein. Das Spielprinzip bleibt auch in Staffel zwei identisch.