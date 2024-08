«Das grosse Promi-Büssen»: Das sollen die Kandidaten sein

Noch in diesem Jahr sollen sich einige deutschsprachige TV–Gesichter wieder dem «grossen Promi–Büssen» stellen. Wer offiziell in der kommenden Staffel dabei sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die «Bild»–Zeitung möchte nun aber in Erfahrung gebracht haben, wen Moderatorin Olivia Jones (54) in den neuen Episoden auf der ProSiebenSat.1–Streamingplattform Joyn begrüssen wird. Die Folgen seien Produktionskreisen zufolge bereits im Juli in Österreich mit zehn Promis abgedreht worden.