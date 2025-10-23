«Das grosse Promi-Büssen»: Diese Stars haben schon gewonnen

Es ist wieder Zeit für Olivia Jones (55) und ihre «Runde der Schande»: Das Reality–Format «Das grosse Promi–Büssen», in dem Stars mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, geht in die vierte Staffel. Ab Donnerstag, 23. Oktober, läuft die Show kostenfrei auf dem Streamingdienst Joyn. Am 30. Oktober wird ProSieben dann im linearen TV die ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr zeigen. Die Promis müssen auf engstem Raum in einem Lager wohnen, Spiele absolvieren und in der «Runde der Schande» ihre Vergehen reflektieren. Wer konnte sich in den vergangenen Staffeln zum Sieger oder zur Siegerin küren lassen?