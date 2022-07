In letzterem war zwei Jahre zuvor auch Daniele Negroni (26) zu sehen. Der Sänger wurde 2012 durch «DSDS» bekannt und zog 2018 ins Dschungelcamp. Im selben Jahr war auch Matthias Mangiapane (38) in der RTL-Reality-Show. Das «Sommerhaus der Stars» und «Promis unter Palmen» zählen ebenfalls zu seinen TV-Auftritten. Ennesto Monté (47) wurde durch seine «Sommerhaus»-Teilnahme 2017 bekannt und nahm zudem an «Promis unter Palmen» teil. Im «Sommerhaus» an seiner Seite war seine damalige Verlobte Helena Fürst (48). Sie wurde zuvor mit ihrer Sendung «Helena Fürst - Anwältin der Armen» bekannt und sorgte mit diversen Reality-TV-Auftritten wie dem Dschungelcamp für Kontroversen.