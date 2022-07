«Das grosse Schlagercomeback.2022»: Eine Show für Helene Fischer

Für Fischer stehen die Zeichen aktuell sowieso auf ganz grosses Comeback: Gerade erst hat sie ihr neues Musikvideo zur Single «Liebe ist ein Tanz» herausgebracht. Am Samstag dann der Auftritt auf der grossen Bühne von Silbereisen. Doch der echte Coup folgt erst am 20. August. Dann gibt der Schlagerstar auf dem Messegelände in München das grösste Konzert seiner bisherigen Karriere vor 150.000 Menschen.