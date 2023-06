Das haben Harry und Meghan für Tochter Lilibets 2. Geburtstag geplant

Den zweiten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Lilibet wollen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) offenbar entspannt zelebrieren. Wie eine Royal-Expertin dem «OK!»-Magazin verraten hat, soll es am 4. Juni eine amerikanische Feier mit einigen prominenten Gästen in ihrem Familienheim in Montecito geben.