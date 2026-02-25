Das hält Justin Trudeaus Sohn von Katy Perry

Von Content Creator G Hobs liess Xavier sich befragen, ob er die berühmte Freundin seines Dads schon getroffen habe. «Ja, habe ich», bestätigte der 18–Jährige. Und sein Urteil? «Sie ist cool, sie ist nett», so Xavier. Offenbar fanden die beiden sogar auf Anhieb eine gemeinsame Gesprächsebene – denn der junge Trudeau macht selbst Musik. «Wir haben stundenlang geredet, über meine Musik gesprochen. Sie hat mir Tipps und nächste Schritte für mich mitgegeben», erzählte er.