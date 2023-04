Das hat Emma Watson in ihrer Social-Media-Auszeit gelernt

Süsse Glückwünsche von ihrem Bruder

Zum Geburtstag gratulierte ihr auch ihr jüngerer Bruder Alex mit einem süssen Instagram-Post. Zu einem Kinderbild von sich und Emma schrieb er: «Für Ems, den glücklichsten aller Geburtstage an die beste aller älteren Schwestern! Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und kann es gar nicht abwarten zu sehen, was du dieses Jahr alles erreichst.» Dazu teilte er eine witzige Pro- und Kontra-Liste darüber, was es heisse, Emma als grosse Schwester zu haben. Als Nachteil führte er unter anderem an, dass er immer als «haarigere Version» von ihr bezeichnet werde.