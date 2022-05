Das hat Paris Jackson von ihrem Vater Michael gelernt

«Als ich mit dem Modeln angefangen habe, habe ich Fashion überhaupt nicht verstanden - und ein grosser Teil von mir tut das noch immer nicht», erklärte sie weiter. Sie habe sich damals überlegt, wie sie am schnellsten ihre Plattform vergrössern könne, um etwas zu bewegen. Jackson wollte, dass die Menschen ihr auch zuhören, wenn sie darauf hinweise, was etwa in Syrien passiere oder wenn sie eine Petition teile.