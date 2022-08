Das hat sich für Meghan seit ihrer Beziehung mit Harry verändert

Carey hatte es nicht einfach im Leben. Die 53-Jährige erzählt im Podcast, dass sie in ihrer Jugend mehr als ein Dutzend Mal umgezogen und ohne viel Geld aufgewachsen ist. Bei jedem Neuanfang habe sie darum kämpfen müssen, sich anzupassen. «Ich habe nicht reingepasst», so die Sängerin. «Weisst du, es gab entweder die Schwarzen Viertel der Stadt oder die Viertel, in denen meine Mutter wohnte, die eher Weiss waren. Und ich passte nirgendwo hinein.»