«Das hört»: Neue Radiosendung bei Apple Music startet mit Mark Forster

Diese Lieder bringt Mark Forster mit

Bei seinen fünf mitgebrachten Liedern hat Forster zur Premiere des Interview–Formats eine bunte Mischung gewählt. So redet er mit Augusta über «And So It Goes» von Musiklegende Billy Joel, «Take Me Where Your Heart Is» von Q, «(It Goes Like) Nanana (Edit)» von Peggy Gou sowie «Uber X (Kathryn's Song)» von Levin Liam. Hinsichtlich seines eigenen Musikkatalogs hat er erhöhten Redebedarf zu dem Ende Juli dieses Jahres erschienenen Song «Genug».