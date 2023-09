Das iPhone 15 im Test: Diese Neuerung war längst überfällig

Grosse Neuerungen beim iPhone 15

Auch wenn das iPhone 15 Pro wie oben beschrieben in nahezu allen Belangen besser geworden ist, hat das «normale» iPhone 15 einen noch grösseren Sprung hingelegt, übertrumpft das Vorgängermodell deutlich und kratzt in einigen Bereichen sogar an den Pro–Varianten. Hier wäre in erster Linie die eingeführte neue Bedienoberfläche Dynamic Island und die neue 48–Megapixel–Hauptkamera zu nennen. Auch das Display ist mit nun 2.000 Nits deutlich heller als das des iPhone 14 und steigt damit sogar in die Sphäre der Pro–Variante auf.