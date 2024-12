Das ist die neue PR-Strategie von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Zukunft vielleicht sogar in Europa?

Gleichzeitig mehren sich die Spekulationen über einen möglichen Umzug des Paares zurück nach Europa. Berichten zufolge haben die Sussexes sogar bereits ein Anwesen im portugiesischen Comporta erworben – in derselben privaten Anlage wie Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (34). Royal–Beobachter sind sich in jedem Fall in einer Frage einig: Die neue Strategie der getrennten Auftritte könnte dem Paar helfen, verlorenes Ansehen zurückzugewinnen. Allerdings nur, wenn sie ihre Projekte erfolgreich umsetzen. «Sie müssen nicht überall sein – sie müssen an den richtigen Stellen sein», fasst Marketing–Expertin Stacy Jones die Herausforderung zusammen.