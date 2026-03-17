«Das ist ein Angriff»: Kevin Hart lacht über missglückte Wachsfigur

Kevin Hart und Dwayne Johnson verbindet eine freundschaftliche Rivalität, die sich seit Jahren in gegenseitigem Necken auf und abseits der Leinwand äussert. Fans können sich bereits auf ein baldiges Wiedersehen freuen: Im Dezember soll der Fantasy–Abenteuerfilm «Jumanji 3» mit den beiden in den Hauptrollen in die Kinos kommen. Aktuell laufen die Dreharbeiten. Erst vor wenigen Tagen postete Johnson ein Video vom Set, in dem Hart ihn scherzhaft beim Essen nachsynchronisiert. «Ich würde das so gerne hassen und Kevin direkt in sein kleines Keebler–Elfen–Gesicht schlagen, aber verdammt, mir tut der Kiefer weh, weil ich mich bei seinen Kommentaren vor Lachen gekrümmt habe», schrieb der Hollywoodstar dazu und schwor seinem Kollegen Rache für den Streich.