Auftakt der neuen Reihe «Schule am Meer»

Das ist für Schauspieler Oliver Mommsen eine «Überwindung»

Oliver Mommsen ist an der Seite von Anja Kling in der neuen ARD-Reihe «Schule am Meer» zu sehen. Im Interview erinnert sich der ehemalige «Tatort»-Star an seine eigene Schulzeit zurück und verrät, was ihn bis heute «Überwindung» kostet.