Das ist für Susanne Daubner ein «schlechtes Omen» vor der «Tagesschau»

Susanne Daubner hat noch eine weitere wichtige Aufgabe

Susanne Daubner startete ihre Karriere als Nachrichtensprecherin und Moderatorin bereits in den 1980er Jahren. Zum Team der «Tagesschau»–Sprecher gehört sie seit Anfang 1999, seit dem April 1999 spricht sie auch die Hauptausgabe um 20 Uhr. Seit mehreren Jahren verkündet Susanne Daubner via Social Media zudem das Jugendwort des Jahres. Ihre Beiträge dazu sind dabei zu echtem Kult in den sozialen Medien und in Sachen Memes geworden. Als sie vergangenes Jahr kurzzeitig über einen Rückzug von diesem Posten nachdachte, gab es offenbar grossen Protest. «Liebe Community, eure Kommentare haben mich so geflasht und berührt», erläuterte Susanne Daubner dazu in einem kurzen Clip. «Ich habe sie fast alle gelesen und ich muss sagen, ihr habt mich überzeugt. Also: Ja, ich bin wieder für euch da und werde weiterhin die Jugendwörter für euch verkünden», erklärte sie weiter.