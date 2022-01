Das ist über das Finale der «Fast and Furious»-Saga bereits bekannt

Die «Fast and Furious»-Saga neigt sich langsam, aber sicher ihrem Ende zu. Über 20 Jahre nach dem Start 2001.

Im Mai 2023 startet das Finale der PS-Action um Vin Diesel (54). In zwei Teilen, wie sich das seit der «Harry Potter»-Reihe für grosse Blockbuster-Franchises gehört. Starttermin, Schauspieler und Story: Was wir bisher über die Teile 10 und 11 von «Fast and Furious» wissen.