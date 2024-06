Das ist über «Jurassic World 4» mit Scarlett Johansson schon bekannt

Fakt ist aber: Zusammen spielten die drei «Jurassic World»–Streifen sagenhafte vier Milliarden US–Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Kein Wunder also, dass mit «Jurassic World 4» bereits ein weiterer Film aus dem Universum in der Mache ist und in Person von Scarlett Johansson (39) auch ein Weltstar für die Hauptrolle gewonnen werden konnte. Was ist zu dem neuen Teil sonst schon bekannt? Und warum ist der Titel irreführend?