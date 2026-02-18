«Das ist Wahnsinn!»: Silvia Wollny feiert 15 Jahre «Die Wollnys»

Situationen, in denen sie gedacht habe: «Das darf so nicht im Fernsehen gezeigt werden» oder «Das geht nur uns was an» habe es in all den Jahren kaum gegeben. «Es gibt ein paar Dinge, die im TV nicht zu sehen sind, aber zum grössten Teil haben wir unser Leben mit den Menschen da draussen geteilt. Für uns ist es wichtig, unser Leben authentisch zu zeigen – mit allem, was dazugehört.» Die Fans «bekommen unser Leben zu 90 Prozent mit und uns ist es wichtig, alles mit ihnen offen zu teilen», betont Wollny. Deshalb bleibe da auch kein Raum für Geheimnisse. Negative Auswirkungen habe die Präsenz im TV nicht auf ihre Kinder gehabt, sagt die 61–Jährige weiter. «Meine Kinder sind genauso geblieben wie früher. Ob vor der Kamera oder dahinter. Sie denken immer geradeaus und zeigen sich so, wie sie sind. Das macht mich stolz!»