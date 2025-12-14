Das Jahr der Kollaborationen: Die erfolgreichsten Features 2025

Taylor Swift feat. Sabrina Caprenter – The Life of a Showgirl

Zwei Popstars, ein Hit: Für «The Life of a Showgirl» holte Taylor Swift (35) Sabrina Carpenter (26) ins Studio. Carpenter hatte Swift bereits auf der «Eras Tour» als Opening Act begleitet und mehrfach gemeinsam mit ihr auf der Bühne gesungen. Für sie wirkte die Zusammenarbeit mit ihrem grossen Vorbild beinahe surreal. «Es war so grosszügig von ihr, dass sie an mich gedacht hat, denn der Song spiegelt unsere Lebenserfahrungen auf so echte und authentische Weise wider», sagte die «Espresso»–Interpretin dem Branchenmagazin «Variety».