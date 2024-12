«Das Kanu des Manitu»: Das verraten die ersten Bilder

Die nächsten News zur Kinofortsetzung «Das Kanu des Manitu» (Kinostart am 14. August 2025) sind da. In einem gemeinsamen Instagram–Post zeigen Michael Bully Herbig (56), seine Produktionsfirma Herbx Film und Constantin Film am Donnerstag die ersten drei Fotos vom Sequel des Erfolgsfilms «Der Schuh des Manitu» (2001). Ausserdem gaben sie Details zum ersten Trailer bekannt: «Wir haben da was für Euch! ... Der erste Teaser–Trailer ist ab Montag online! Und wer es nicht abwarten kann ... ab heute ist der Trailer schon im Kino zu sehen! Grosse Freude!»