«Das Kanu des Manitu»: Funktioniert Bully-Humor noch auf der Leinwand?

Wird das Kanu den Schuh vom Thron stossen können? Es darf bezweifelt werden. Zum einen, weil die Zahlen des Originals so astronomisch sind. Zum anderen, weil sich an dem Verhalten der Zuschauerinnen und Zuschauer in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel getan hat. Strömten 2001 noch Menschen doppelt und dreifach in «Der Schuh des Manitu», bleibt es beim durchschnittlichen Kinogänger heutzutage bei einem Besuch pro Film. Auch, weil die Streifen in aller Regel wenige Monate später ohnehin bei einem der einschlägigen Streaminganbieter zu finden sind. Aber wenn uns jemand diesbezüglich eines Besseren belehren kann, dann ist es dieser Bully.