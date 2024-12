Das kommt bei den Stars Weihnachten auf den Tisch

Auch bei Carsten Maschmeyer (65) wird es traditionell: «Für mich gehört in der Vorweihnachtszeit eine Gans mit Klössen, Rotkohl und viel Sauce einfach dazu», erklärt der Unternehmer. An Heiligabend setzt seine Familie ebenfalls auf Fondue – «da ist ja jeder sein eigener Koch». An den Feiertagen übernehmen die Familienmitglieder dann abwechselnd das Kochen.