«Das Lehrerzimmer» Meilenstein auf Weg zum Auslands-Oscar

Als Favorit in der Kategorie gilt aber «The Zone of Interest». Der Film von Jonathan Glazer (58, «Sexy Beast») ist zwar eine britisch–amerikanische Co–Produktion, dennoch ist er in deutscher und polnischer Sprache gedreht. «Das weisse Band»–Star Christian Friedel (44) spielt den Auschwitz–Kommandanten Rudolf Höss, Sandra Hüller (45) seine Frau Hedwig. Hüller kann sich zudem Hoffnungen auf eine Oscar–Nominierung als beste Hauptdarstellerin im Justiz–Drama «Anatomie eines Falles» machen.