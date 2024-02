«Das Lehrerzimmer»-Star Leonie Benesch erinnert sich an ihre Schulzeit

Im Film «Das Lehrerzimmer» spielt Leonie Benesch die junge Mathematik– und Sportlehrerin Carla Nowak. Mit ihrem Versuch, Diebstähle an der Schule aufzudecken, bringt sie nicht nur das Lehrerkollegium, sondern auch Eltern und Schüler gegen sich auf. Der Film ist bei den Oscars in der Kategorie «Bester internationaler Film» nominiert. Die Verleihung findet am 10. März 2024 in Los Angeles statt.