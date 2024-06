«Das letzte Tabu»: Coming-out-Geschichten im Profifussball

Erzählt wird im Film aber auch die Geschichte des britischen Fussballprofis Justin Fashanu (1961–1998), der sich während seiner aktiven Zeit 1990 in der britischen Boulevardzeitung «The Sun» outete. «I am gay!» (Dt. «Ich bin schwul!»), lautete die Schlagzeile. Er war der erste, der diesen Tabubruch beging. Doch seine Geschichte ging nicht gut aus, Fashanu nahm sich das Leben. In der Doku blickt seine Nichte Amal Fashanu auf das Drama zurück. Sie war auch für ihren toten Onkel bei dessen posthumer Aufnahme 2020 in die «English Football Hall of Fame» im nationalen Fussballmuseum in Manchester vor Ort.