«Das Licht, das die Toten sehen»: So ist der München-«Polizeiruf 110»

Darum geht es im «Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen»

Ein totes Mädchen, in Plastik gewickelt, vergraben. Keine verwertbaren Spuren. Keine konkreten Anhaltspunkte. Kriminaloberkommissarin Elisabeth «Bessie» Eyckhoff (Altenberger) versucht, den Mord an der 16-jährigen Laura Schmidt aufzuklären. Gemeinsam mit Dennis Eden (Stephan Zinner, 47), der mittlerweile auch zur Mordkommission gewechselt ist, sucht Bessie nach Hinweisen und stösst dabei auf einen früheren Fall: das Verschwinden der damals ebenfalls 16-jährigen Anne Ludwig. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang? Beide Mädchen sind nach dem abendlichen Eislaufen in einen weissen Transporter eingestiegen.