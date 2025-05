Das liebt Bryan Cranston an der «Malcolm mittendrin»-Neuauflage

In der Revival–Mini–Serie dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den meisten der bekannten Charaktere freuen. Frankie Muniz (39) kehrt in die Titelrolle in «Malcolm mittendrin» zurück. Bryan Cranston und Jane Kaczmarek (69) sind erneut als die Eltern Hal und Lois zu sehen. Christopher Masterson (45) und Justin Berfield (39) werden für die Sitcom–Rückkehr von Disney+ erneut in ihre Rollen von Francis beziehungsweise Reese schlüpfen. Der Schauspieler von Dewey wird hingegen ersetzt. Statt Erik Per Sullivan (33) übernimmt Caleb Ellsworth–Clark die Rolle.