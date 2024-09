Das liebt Ruby O. Fee besonders an Matthias Schweighöfer

Durch sie kam er zu den Hobbys Fotografie und Fashion

So habe das Paar in seinen fünf Jahren Beziehung schon viel voneinander gelernt. Sie habe durch ihn Struktur erfahren, er habe durch ihre Grossherzigkeit begonnen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das sei für ihn «lebensverändernd» gewesen. Durch sie entdeckte er auch die Fotografie für sich, und das Thema Fashion geriet dank ihr ebenfalls mehr in den Fokus. «Ruby weiss auf jeden Fall, was Sache ist, sie inspiriert mich sehr.» Deshalb mache ihm jetzt Mode richtig Spass. Von Cannes bis Los Angeles lieferten die beiden schon so manchen aufsehenerregenden Pärchen–Auftritt. Sie versuche die Looks immer «verspielt» anzugehen, verriet Ruby O. Fee.