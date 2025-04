Das macht «Die Höhle der Löwen» für Judith Williams so besonders

Die 17. Staffel von «Die Höhle der Löwen» (seit 2014) steht in den Startlöchern – und mit ihr der Abschied von drei Investoren. Nils Glagau (49), Tillman Schulz (35) und Tijen Onaran (40) kehren mit den neuen Folgen der Gründershow den Rücken. Wie ihre «Die Höhle der Löwen»–Kollegin Judith Williams (53) das bevorstehende Aus wahrnimmt und was die Zuschauer und Zuschauerinnen von der Staffel erwarten dürften, verrät die Unternehmerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.