Das macht Klaas Heufer-Umlauf in der «Sesamstrasse»

TV–Star Klaas Heufer–Umlauf (40) ist gelernter Friseur und gibt nun seine Erfahrung offenbar in der «Sesamstrasse» weiter. Seit Anfang März dreht der NDR Folgen für die neue Staffel der TV–Show für Kinder, wie der Sender bekannt gab. In den kommenden Folgen, die ab Oktober 2024 laufen, wird Moderator und Schauspieler Heufer–Umlauf der Mitteilung zufolge dann ebenfalls zu sehen sein. Er will darin Elmo die Angst vor dem Friseur nehmen. Dabei verpasse Grobi Klaas eine neue Frisur, heisst es weiter.