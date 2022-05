Das möchte Sängerin Michelle nicht mehr wiederholen

Songs über homosexuelle Liebe sind im Schlager selten. Warum war es Ihnen wichtig, mit «Romeo und Julian» gegenzusteuern?

Michelle: Ist das so? Der Schlager ist nun einmal die Musik, die ich mache und ich sehe in meinem Publikum auch Romeos und Julians. Davon abgesehen, dass der Titel inhaltlich wichtig ist, ist er auch musikalisch einfach ein Brett. Dass er die Geschichte in der absoluten Selbstverständlichkeit erzählt, ist die wichtigste Komponente und Aussage in diesem Song. Was im Schlager angeblich Standard ist, habe ich ja schon oft, sagen wir mal, nicht beachtet. Ich mach lieber mein Ding und folge meinem Bauchgefühl.