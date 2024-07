Das müssen Taylor-Swift-Fans vor den Konzerten in Gelsenkirchen wissen

Ab wann darf man in die Arena?

Der reguläre Einlass für die Konzerte in Gelsenkirchen beginnt um 16:30 Uhr. Besucher, die das «Early Entry Package» oder die VIP–Pakete «VIP 1 It's Been A Long Time Coming» und «VIP 6 We Never Go Out of Style» besitzen, erhalten einen früheren Einlass ab 15:30 Uhr.