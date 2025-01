Das nehmen Sonja Zietlow und Jan Köppen nach Australien mit

«Ich schlafe viel», erzählt Sonja Zietlow über ihre Vorbereitungen auf die Reise nach Australien und die 17 Live–Shows, die für die 18. Staffel geplant sind. In Down Under erwartet die beiden eine Zeitverschiebung von plus neun Stunden im Vergleich zur Mitteleuropäischen Zeit. Jan Köppen hat eine nicht ganz ernst zu nehmende Antwort auf die Frage nach seinen Vorbereitungen auf Lager: «Ich fange normalerweise fünf Monate vorher mit einem sehr intensiven Training an, stehe immer so gegen 4 Uhr auf, laufe einen Halbmarathon, dann gehe ich noch vier Kilometer schwimmen im See, besser aber unter 5 Grad. Dann irgendwann stelle ich auch meine Ernährung um und trinke nur Hafermilch.»