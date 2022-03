Das neue iPhone SE: Das ideale Smartphone für Apple-Neulinge?

Verbaut wurde erneut ein 4,7-Display, das auf den ersten Blick etwas mickrig daherkommt, sich allerdings im alltäglichen Gebrauch als völlig ausreichend erweist. Auch die Farben des Bildschirms sind satt und warm. Das verwendete Glas ist identisch mit dem der Rückseite der 13er-Serie, extrem robust, und natürlich ist auch das SE vor Wasser und Staub geschützt. Alles in allem hält man ein grundsolides Smartphone in Händen, das kaum einen Wunsch an Qualität und ordentlicher Haptik offen lässt - wie von Apple-Produkten im Allgemeinen gewohnt.