Das neue Schwarz? Dunkelblau als Trendfarbe für den Herbst und Winter

Für die Frage nach der Wahl der Kleiderstücke in der Trendfarbe gibt es ebenfalls eine klare Antwort: Marineblau kann überall getragen werden. Für den Herbst und Winter ist ein Mantel in der Farbe ein Klassiker. Es sorgt für Abwechslung, ist gleichzeitig aber elegant und vielseitig kombinierbar. Das beweist beispielsweise die schwedische Influencerin Matilda Djerf auf ihrem Instagram–Account. Vor allem bei Hosen ist die Farbe beliebt und mit einer Jeans in dem dunkelblauen Farbton kann nichts falsch gemacht werden. Auch in Form von Cardigans und Pullis verleiht Marineblau jedem Look etwas Besonderes.