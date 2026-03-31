Das Oster-«Traumschiff» thematisiert späte, queere Liebe

«In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton», erklärt Vester rückblickend. Sie ergänzt kritisch, dass wir als Gemeinschaft «noch lange nicht am Ziel angekommen» seien. Die Schauspielerin weist darauf hin, dass Veränderung Zeit brauche und es auch um einen Generationswechsel gehe: «Bis wirklich alle ein Umdenken vollziehen, dauert es einfach eine Weile.»