Das passiert bei der Datingshow «Gestrandet... in den Flitterwochen»

Das Konzept

Zwölf heiratswillige Singles im Alter von 27 bis 44 geben sich bei «Gestrandet... in den Flitterwochen» unbekannterweise das Jawort und lernen sich erst danach in den Flitterwochen kennen. Nur zu zweit und abgeschottet von der Aussenwelt, können sie in der Urlaubskulisse herausfinden, ob sie wirklich zusammenpassen. Ein Team aus Beziehungsexperten hat für jeden Kandidaten den idealen Partner für eine lebenslange Ehe ermittelt, erklärt der Sender. Der Trailer für die Show zeigt allerdings, dass es zwischen den Ehepaaren nicht harmonisch bleiben wird. «Wenn du irgendwie angepisst bist, kannst du mir das ruhig sagen», fährt eine Kandidatin ihren frisch gebackenen Ehemann an.