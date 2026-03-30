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Von 30. März bis 2. April

«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

In der VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner» treten Hobbyköche gegeneinander an. Das sind die Kandidaten und Menüs der Woche vom 30. März bis 2. April.

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«Das perfekte Dinner» läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX.
«Das perfekte Dinner» läuft montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX. RTL

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden vom 30. März bis 2. April jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.

In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?

Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich wieder der Koch–Challenge. Die Dinner finden diese Woche in Köln statt.

Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?

Tag 1 (Montag, 30. März)

Das Menü von Alex (25) mit dem Motto: «Deftig süsser Traum unter den Lichtern des Kölner Doms»

Vorspeise: «Machste mir 'n Bütterken?» – Knoblauchbrot / Parmaschinken / Burrata / Pfirsich

Hauptspeise: «Rinderfilet mit Pfifferlingen auf Sauce béarnaise» – Gnocchi / Rinderfilet / Pfifferlinge

Nachspeise: «Pfirsich schäumt Käsetaat» – Cheesecake / Pfirsich / Mandel

Tag 2 (Dienstag, 31. März)

Das Menü von Kathrin (53) mit dem Motto: «Ein Abend bei Madame Vatel»

Vorspeise: «Octopussy» – Pulpo / Blumenkohl / Zwiebel / Lardo

Hauptspeise: «Capriolo e Malfatti» – Reh / Spinat / Ricotta | Karotte

Nachspeise: «The Queen's favourite» – Zitrone / Pistazie / Sahne

Tag 3 (Mittwoch, 1. April)

Das Menü von Gesa (32) mit dem Motto: «Scusi! Babedebupi cringe orangegreen?»

Vorspeise: Pasta mit Spinat und Tomate

Hauptspeise: Risotto mit Gemüse

Nachspeise: Törtchen mit Eis

Tag 4 (Donnerstag, 2. April)

Das Menü von Johannes (35) mit dem Motto: «Aroma Achterbahn»

Vorspeise: Birnenschaum Cappuccino / Baby–Miso–Aubergine & frittiertes Eigelb / Seele

Hauptspeise: Rheinisch–andalusischer Sauerbraten mit Ochsenbäckchen / getrüffeltes Hot Spout / Birnenkompott mit Rum von den Kanaren

Nachspeise: Cronuts mit Pistazien–Creme–Füllung / Zimtschnecken–Eis

Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»

«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».

Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.

Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.

Rezepte einzelner Gerichte aus der Kochshow bietet der Sender VOX auf seiner Webseite an.

Von SpotOn vor 2 Minuten
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