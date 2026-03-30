«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden vom 30. März bis 2. April jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.
In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?
Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich wieder der Koch–Challenge. Die Dinner finden diese Woche in Köln statt.
Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?
Tag 1 (Montag, 30. März)
Das Menü von Alex (25) mit dem Motto: «Deftig süsser Traum unter den Lichtern des Kölner Doms»
Vorspeise: «Machste mir 'n Bütterken?» – Knoblauchbrot / Parmaschinken / Burrata / Pfirsich
Hauptspeise: «Rinderfilet mit Pfifferlingen auf Sauce béarnaise» – Gnocchi / Rinderfilet / Pfifferlinge
Nachspeise: «Pfirsich schäumt Käsetaat» – Cheesecake / Pfirsich / Mandel
Tag 2 (Dienstag, 31. März)
Das Menü von Kathrin (53) mit dem Motto: «Ein Abend bei Madame Vatel»
Vorspeise: «Octopussy» – Pulpo / Blumenkohl / Zwiebel / Lardo
Hauptspeise: «Capriolo e Malfatti» – Reh / Spinat / Ricotta | Karotte
Nachspeise: «The Queen's favourite» – Zitrone / Pistazie / Sahne
Tag 3 (Mittwoch, 1. April)
Das Menü von Gesa (32) mit dem Motto: «Scusi! Babedebupi cringe orangegreen?»
Vorspeise: Pasta mit Spinat und Tomate
Hauptspeise: Risotto mit Gemüse
Nachspeise: Törtchen mit Eis
Tag 4 (Donnerstag, 2. April)
Das Menü von Johannes (35) mit dem Motto: «Aroma Achterbahn»
Vorspeise: Birnenschaum Cappuccino / Baby–Miso–Aubergine & frittiertes Eigelb / Seele
Hauptspeise: Rheinisch–andalusischer Sauerbraten mit Ochsenbäckchen / getrüffeltes Hot Spout / Birnenkompott mit Rum von den Kanaren
Nachspeise: Cronuts mit Pistazien–Creme–Füllung / Zimtschnecken–Eis
Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»
«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».
Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.
Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.