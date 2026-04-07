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Von 7. bis 10. April

«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

In der VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner» treten fünf Hobbyköche gegeneinander an. Das sind die Kandidaten und Menüs der kurzen Woche vom 7. bis 10. April.

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«Das perfekte Dinner» läuft für gewöhnlich montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX.
«Das perfekte Dinner» läuft für gewöhnlich montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX. RTL

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden wegen Ostern erst vom 7. bis 10. April jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.

In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?

Diesmal stellen sich vier Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region der Koch–Challenge. Die Dinner finden diese Woche in Bremen statt.

Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?

Tag 1 (Dienstag, 7. April)

Das Menü von Hülya mit dem Motto: Genussreise durch Gaumenwelten

Vorspeise: Türkischer Joghurt–Karotten–Salat / Ezme / Hummus / Kizartma / Sarma / Teigballon

Hauptspeise: Teigtopf gefüllt mit Paprika, Champignon, Zwiebel, Käse und Sahnesauce / Joghurt–Knoblauch–Creme / Krautsalat

Nachspeise: Fadennudeln / Milchpudding / karamellisierte Äpfel

Tag 2 (Mittwoch, 8. April)

Das Menü von Stasya mit dem Motto: Balance der Aromen

Vorspeise: Rote–Bete–Carpaccio / Burrata / Avocado–Limetten–Creme / Granatapfel / Kakao–Salz

Hauptspeise: Zitronen–Thymian–Lachs / Süsskartoffel–Kokos–Püree / Vanille–Karotten in Mandelkruste

Nachspeise: Avocado–Schoko–Mousse / Himbeer–Sorbet / Chili / Meersalz–Crunch

Tag 3 (Donnerstag, 9. April)

Das Menü von Mette–Lina mit dem Motto: Kulinarische Versuchsanordnung

Vorspeise: «Knusprig weich» – Jona / Sellerie / Burrata / Miso

Hauptspeise: «Butter, Blattwerk & Luxus» – Brioche / Caesar / Meer

Nachspeise: «Zucker, Zucker, Rosmarin» – Suzette / Krüllkuchen / Creme

Tag 4 (Freitag, 10. April)

Das Menü von Annett mit dem Motto: La Dolce Vita

Vorspeise: «Nudeln machen glücklich» – Pilzravioli / Champignonmousse

Hauptspeise: «Edelfisch mit Leichtigkeit» – Wolfsbarschfilet / karamellisierte Karotten / Karotten–Majoran–Sauce / aufgespritztes Kartoffelpüree

Nachspeise: «Tipi di dolce» – Geeister Cappuccino / Tiramisu / beschwipster Cantuccino

Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»

«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».

Normalerweise fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.

Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.

Rezepte einzelner Gerichte aus der Kochshow bietet der Sender VOX auf seiner Webseite an.

Von SpotOn vor 31 Minuten
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