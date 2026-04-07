«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden wegen Ostern erst vom 7. bis 10. April jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.
In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?
Diesmal stellen sich vier Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region der Koch–Challenge. Die Dinner finden diese Woche in Bremen statt.
Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?
Tag 1 (Dienstag, 7. April)
Das Menü von Hülya mit dem Motto: Genussreise durch Gaumenwelten
Vorspeise: Türkischer Joghurt–Karotten–Salat / Ezme / Hummus / Kizartma / Sarma / Teigballon
Hauptspeise: Teigtopf gefüllt mit Paprika, Champignon, Zwiebel, Käse und Sahnesauce / Joghurt–Knoblauch–Creme / Krautsalat
Nachspeise: Fadennudeln / Milchpudding / karamellisierte Äpfel
Tag 2 (Mittwoch, 8. April)
Das Menü von Stasya mit dem Motto: Balance der Aromen
Vorspeise: Rote–Bete–Carpaccio / Burrata / Avocado–Limetten–Creme / Granatapfel / Kakao–Salz
Hauptspeise: Zitronen–Thymian–Lachs / Süsskartoffel–Kokos–Püree / Vanille–Karotten in Mandelkruste
Nachspeise: Avocado–Schoko–Mousse / Himbeer–Sorbet / Chili / Meersalz–Crunch
Tag 3 (Donnerstag, 9. April)
Das Menü von Mette–Lina mit dem Motto: Kulinarische Versuchsanordnung
Vorspeise: «Knusprig weich» – Jona / Sellerie / Burrata / Miso
Hauptspeise: «Butter, Blattwerk & Luxus» – Brioche / Caesar / Meer
Nachspeise: «Zucker, Zucker, Rosmarin» – Suzette / Krüllkuchen / Creme
Tag 4 (Freitag, 10. April)
Das Menü von Annett mit dem Motto: La Dolce Vita
Vorspeise: «Nudeln machen glücklich» – Pilzravioli / Champignonmousse
Hauptspeise: «Edelfisch mit Leichtigkeit» – Wolfsbarschfilet / karamellisierte Karotten / Karotten–Majoran–Sauce / aufgespritztes Kartoffelpüree
Nachspeise: «Tipi di dolce» – Geeister Cappuccino / Tiramisu / beschwipster Cantuccino
Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»
«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».
Normalerweise fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.
Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.