«Das perfekte Dinner» bei VOX: Die Kandidaten und Menüs der Woche

Die nächsten Ausgaben des Kochformats «Das perfekte Dinner» werden vom 13. April bis 17. April jeweils um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Das sind die Kandidaten und Menüs der kommenden Sendungen.
In welcher Stadt oder Region macht «Das perfekte Dinner» diese Woche Halt?
Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich wieder der Koch–Challenge. Die Dinner finden diese Woche im bayerischen Aschaffenburg statt.
Welche Kandidaten sind dabei und welche Menüs kochen sie?
Tag 1 (Montag, 13. April)
Das Menü von Lucia mit dem Motto: Biss zum letzten Bissen
Vorspeise: Rote–Bete–Carpaccio mit Ziegenkäse–Creme, Honig, Walnüssen und warmen Kürbisbrötchen
Hauptspeise: Zanderfilet auf Safran–Risotto mit Zitronenschaumsauce und Lime–Kaviar
Nachspeise: Dracula–Muffins mit rotem Blutkern
Tag 2 (Dienstag, 14. April)
Das Menü von Luna:
Vorspeise: Tomatentatar mit Senfglacé auf einem Parmesanboot, dazu Brotchips
Hauptspeise: Panierter Sellerie, dazu Kartoffelcreme, Rote Bete, Grünkohlchips, Vanillekarotten, Jus und Gorgonzolaschaum
Nachspeise: Pistazien–Cheesecake an Vanilleeis mit heissen Himbeeren, dazu eine Pistazienpraline und Krokant
Tag 3 (Mittwoch, 15. April)
Das Menü von Johannes:
Vorspeise: Rote–Bete–Carpaccio mit Cashew–Ricotta, Rucola und Orangenreduktion
Hauptspeise: Kürbis–Gnocchi mit Salbei–Kürbiskern–Butter und Ofengemüse
Nachspeise: Schoko–Dattel–Tarte
Tag 4 (Donnerstag, 16. April)
Das Menü von Ben mit dem Motto: Wald trifft Wasser – ein herbstlicher Genuss
Vorspeise: Frischer Auftakt mit Farbe, Finesse und Meer – Lachs auf Rote–Bete–Tatar mit Avocado–Creme
Hauptspeise: Wild, aromatisch, perfekt abgestimmt – Rehrücken mit «Kartoffel–Blätterteig» und Selleriepüree
Nachspeise: Ein süss–säuerlicher Abschluss – Dinkel–Brioche–Pudding an Pflaumenkompott und Zitronensorbet
Tag 5 (Freitag, 17. April)
Das Menü von Antonia mit dem Motto: Omakase–Menü «Ich überlasse es dir.» Der Koch wählt die Speisen, der Gast geniesst die Reise
Vorspeise: Fenchel / Orange / Muschel / Umeboshi / Shokupan / Algen
Hauptspeise: Soba / Soja / Ei / Schnittlauch / Nori
Nachspeise: Miso und Sahne / Banane / Süsskartoffel / Hojicha
Die VOX–Kochsendung «Das perfekte Dinner»
«Das perfekte Dinner» ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start. In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Grossbritannien unter dem Titel «Come Dine With Me» und in Frankreich als «Un Dîner Presque Parfait».
Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch–Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.
Neben den Köchen ist Sprecher Daniel Werner, der von Anfang an mit dabei ist, das Herzstück der Sendung, die 2007 beim Deutschen Fernsehpreis als beste Kochshow ausgezeichnet wurde. Mit seinen humorvollen und teils süffisanten Bemerkungen aus dem Off trägt er die Sendung mit.