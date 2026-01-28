«Das perfekte Dinner» feiert 20. Geburtstag mit Jubiläumswoche

Am 6. März 2006 lief die erste Folge von «Das perfekte Dinner» bei VOX. Seitdem haben sich unzählige Kandidaten Woche für Woche für den perfekten Abend ins Zeug gelegt und ordentlich aufgetischt. Zwanzig Jahre später ist die Koch–Doku deshalb aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Vom 2. bis 6. März (täglich um 19 Uhr) zelebriert der Sender das Jubiläum mit einer Festwoche.