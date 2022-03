«Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial» fällt aus

Der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlović (27) sowie Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) treten am 10. April (20:15 Uhr, VOX) in einem Dschungel-Spezial gegen Steffen Henssler (49) in seiner Erfolgsshow «Grill den Henssler» an. Am Herd müssen die ehemaligen Dschungelcamp-Stars dann beweisen, dass sie nicht nur Reis mit Bohnen kochen und sich gegen den TV-Koch behaupten können.