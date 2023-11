Das plant Thomas Gottschalk für die Zeit nach «Wetten, dass..?»

Thomas Gottschalk (73) präsentiert am heutigen 25. November (20:15 Uhr, live im ZDF) seine letzte «Wetten, dass..?»–Ausgabe. Er hatte zuvor in der Wochenzeitung «Die Zeit» erklärt, für ihn sei es dieses Mal ein Abschied für immer von der Kultshow. Was der Moderator anschliessend vorhat, verriet er nun in einem Interview.